Bastoni resta con l’asterisco: Francia o Israele? Una sensazione – Rai

Bastoni ha recuperato e anche oggi si è allenato con il resto del gruppo. L’Italia giocherà venerdì contro la Francia e lunedì con Israele.

SENSAZIONI – Alessandro Antinelli, durante Diretta Azzurra su Rai Sport e giornalista vicinissimo alle cose di Nazionale, ha parlato di Bastoni. Il difensore dell’Inter ha recuperato dal problema fisico scaturito dopo la partita tra nerazzurri e Atalanta, finita per 4-0. Il giornalista ha aggiornato sulle sue condizioni e al contempo ha detto la sua sull’eventuale presenza o meno del braccetto mancino nelle due partite contro Francia e Israele di Nations League: «Alessandro Bastoni bisogna tenerlo con l’asterisco per la partita di venerdì contro la Francia. Va elogiato perché, nonostante il problema fisico, ha deciso di rimanere e recuperare con il gruppo. Tanto di cappello. Ma si deve ragionare su due partite, quella che devi vincere per forza è con Israele. Quindi immagino che possa essere preservato per la partita di Budapest».

Bastoni e il suo minutaggio probabile con la maglia dell’Italia

ULTIME – A questo punto, se dovessero essere confermate le parole del collega di Rai Sport, Bastoni non dovrebbe giocare entrambe le partite, ma solamente uno. Ovviamente anche l’Inter osserva con attenzione le condizioni del difensore nerazzurro. Bastoni, infatti, subito dopo la partita contro l’Atalanta aveva accusato dei problemi muscolari, insieme a Calhanoglu. Per entrambi allarme rientrato. Ora il difensore aiuterà la Nazionale di Spalletti per conquistare i primi punti nella nuova edizione di Nations League. Con Israele si giocherà a Budapest, ossia in campo neutro, a causa del conflitto israelo-palestinese.