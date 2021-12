Bastoni al centro della difesa esperimento riuscito: soluzione in futuro? – CdS

Bastoni anche oggi in Inter-Spezia giocherà al centro della difesa, per l’assenza di de Vrij e Ranocchia per infortunio. Per Inzaghi una nuova soluzione in futuro?

NUOVO RUOLO – Bastoni al centro della difesa lo abbiamo già visto contro il Venezia, dove ha messo in mostra un’ottima prestazione di personalità. Una necessità, viste le assenze per infortunio di de Vrij e Ranocchia, ma anche una soluzione in più per il futuro. La situazione legata a de Vrij al momento è incerta, considerando che Mino Raiola ha già sondato il mercato l’estate scorsa. Se l’olandese dovesse essere ceduto, la scelta per sostituire l’olandese potrebbe ricadere proprio su Bastoni.

Fonte: TuttoSport