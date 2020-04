Basta ai sussurri, la Lega Serie A pronta a prendere posizione – Sky

Condividi questo articolo

Il calcio italiano è ai ferri corti col Governo dopo le recenti disposizioni che mettono un freno alle ipotesi di ripartenza di allenamenti e campionati. Si attende in giornata un comunicato ufficiale della Lega Serie A, il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

TROPPI SUSSURRI – Ci sono state troppe voci tra Governo e Serie A, in giornata potrebbe arrivare un comunicato che faccia chiarezza: «Sembrano domande semplici, ma non è esattamente semplici. Eravamo rimasti a un corto circuito alimentato tra la tarda sera di ieri e stamattina perché è emerso che la Lega Serie A aveva un accordo con la politica per avere date sulla ripresa di allenamenti e campionato. L’ufficio stampa del ministero ha sussurrato che non esisteva nessun accordo e sarebbe stata meglio un’esposizione della FIGC, la FIGC ha sussurrato che non esisteva nessun accordo, quindi sarebbe meglio avere dei comunicati ufficiali. Il tutti contro tutti non aiuta nessuno, in Lega Serie A in questo momento è pronto un comunicato stampa e si sta decidendo se renderlo ufficiale o no. La posizione diventerebbe chiara a tutti e si potrebbe leggere un comunicato, non i sussurri che non aiutano nessuno».