Basilea, sconfitta pesante in casa senza Esposito (ma con Males)

SCONFITTA PESANTE – Una sconfitta pesante per il Basilea capolista in Svizzera, che cade 0-1 in casa contro il San Gallo. A decidere la gara è una rete di Youan all’87’. In campo per i padroni di casa Darian Males – giocatore in prestito dall’Inter – entrato in campo al 58′ senza tuttavia incidere. Ancora indisponibile Sebastiano Esposito, fermo per infortunio.