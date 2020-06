Baselli, niente Inter-Torino: operazione chirurgica e stagione finita

Condividi questo articolo

Con una nota ufficiale apparsa sul sito della società, il Torino ha annunciato la decisione di procedere con l’operazione chirurgica al ginocchio per Daniele Baselli. Stagione finita per il giocatore, che salterà così anche Inter-Torino.

STAGIONE FINITA – Non riprenderà la stagione per Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino, infatti, lunedì 8 giugno si sottoporrà a operazione chirurgica dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore. A comunicarlo è stata la società stessa con un comunicato sul sito ufficiale. Il giocatore, chiaramente, sarà dunque assente anche in vista della sfida di campionato a San Siro contro l’Inter, in programma il 13 di luglio alle ore 21.45.