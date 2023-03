Baschirotto: «Meriti Inter. Primo gol? Bravo Bastoni, no colpe Tuia»

Baschirotto è ritornato sul match fra Inter e Lecce, vinto dai nerazzurri 2-0. Il difensore, assente a San Siro, ha analizzato il primo gol preso su pallone perso da Tuia

MALE NELLE LORO RIPARTENZE − Federico Baschirotto, assente in Inter-Lecce, ripercorre la partita in conferenza stampa: «La partita è stata difficile, bisogna dare il merito all’Inter che è una grande squadra. Ha giocato la partita che doveva giocare e ci ha messo in difficoltà. Ma noi sapremo pronti a riscattarci già da domenica contro il Torino. Primo gol subito? Errore che ci sta di Tuia, si prova a giocare di catena. Era un movimento che proviamo in settimana, è stato bravo Bastoni ad anticipare il nostro attaccante. Bravi loro a ripartire subito, loro giocano molto sulle ripartenze. Non abbiamo perso bene la palla perché sono ripartiti centralmente. Io assente di lusso? Qualsiasi compagno mi sostituisce lo fa bene, ognuno di noi è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza».

