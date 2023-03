Barzagli: «Valore Lautaro Martinez, i compagni all’Inter lo riconoscono»

Lautaro Martinez in questo inizio di 2023 è – per distacco – il miglior giocatore dell’Inter e non solo per i gol segnati. Barzagli, ospite della trasmissione Sunday Night Square su DAZN, celebra il numero 10.

CAPITANO NON PER CASO – Andrea Barzagli premia Lautaro Martinez ora capitano dell’Inter: «Io penso che la decisione di dargli la fascia sia stata importante da parte della società, ma penso che abbiano visto anche la mentalità del ragazzo. Lui è uno che lotta e combatte, poi scontato no ma da quando ha la fascia ha una mentalità e sa cosa dire. E ci mette la fascia soprattutto, cosa importante all’interno di uno spogliatoio. Devi essere credibile per farlo, ha un peso importante e lo riconoscono i compagni».