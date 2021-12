Barzagli: «Roma-Inter, Mourinho? Emozionato, ma si dimenticherà per 90 minuti»

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato come opinionista per DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Inter, anticipo di questa giornata di Serie A.

LE EMOZIONI DI MOURINHO – Barzagli parla delle emozioni di Mourinho, alla prima da avversario contro l’Inter: «Penso che un po’ di emozione l’avrà sicuramente. Sarà ancora più emozionante quando tornerà a San Siro. Poi quando inizierà la partita sarà concentrato e si dimenticherà tutti i suoi trascorsi con l’Inter».

IL RITORNO DI DZEKO – Barzagli parla del ritorno a Roma di Edin Dzeko: «Si è integrato subito benissimo e ha grande voglia di dimostrare ancora. Sta facendo bene. Vediamo stasera, il pubblico lo può condizionare».

L’IMPORTANZA DI SKRINIAR – Barzagli, da ex difensore, parla anche dell’importanza di Milan Skriniar negli equilibri dell’Inter: «E’ diventato un giocatore importante, quello che dà equilibrio e aggressività. In difesa è sempre stato molto forte e molto tattico. Il 3-5-2 ha come caratteristica quello di non essere un modulo che fa pressare, determina uno scivolamento in avanti dei difensori e lui scivola bene. Porta superiorità numerica, trova palla tra le linee e questo fa la differenza. Avere un difensore che sa giocare la palla è molto importante. E’ un giocatore che sta facendo un grandissimo campionato ed è veramente determinante per l’Inter».

LAUTARO MARTINEZ – Barzagli parla della crescita di Lautaro Martinez: «Lautaro sta crescendo in maniera esponenziale. Sta trovando secondo me con Dzeko grande affiatamento e si sta confermando internazionale»