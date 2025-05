Barzagli sottolinea: «Napoli favorito. Inter, pesano gli ultimi 5 minuti»

Andrea Barzagli si è espresso sulla lotta al vertice della Serie A, con il Napoli e l’Inter che si contendono lo scudetto a una giornata dalla fine.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter arriva all’ultima giornata di Serie A con 1 punto di svantaggio sul Napoli. I nerazzurri, che hanno mancato il sorpasso a causa del pareggio last minute contro la Lazio, si presenteranno a Como per tenere vive le flebili speranze di scudetto. I partenopei, invece, ospiteranno il Cagliari con l’obiettivo di conseguire tre punti che certificherebbero la conquista del secondo titolo in tre anni. Tutto si deciderà dunque negli ultimi 90 minuti, con la giornata conclusiva di Serie A che si disputerà (per le due) venerdì 23 maggio alle ore 20:45.

Barzagli sulla lotta al vertice tra Inter e Napoli

IL RAGIONAMENTO – Ad esprimersi sul confronto a distanza tra Inter e Napoli per il trionfo finale è stato Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra. L’italiano ha sottolineato a Sky Sport quanto gli ultimi minuti della trentasettesima giornata possano pesare negli equilibri in testa: «La corsa scudetto è emozionante per chi la vede da casa, molto intensa per chi vi è coinvolto direttamente. Il Napoli ha quel qualcosa in più dopo i 5 minuti finali delle due sfide di Milano e Parma».