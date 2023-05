Barzagli: «Il Manchester City si preoccupi, l’Inter ci arriva benissimo!»

Barzagli dice la sua sullo stato di forma dell’Inter (vedi articolo) a meno di quindici giorni dalla finale di Champions League. Per l’ex calciatore, intervenuto negli studi di Dazn, il Manchester City non dovrebbe prendere la sfida sottogamba.

FORMA – Andrea Barzagli espone le proprie considerazioni in vista della finale di Champions League: «Lautaro Martinez sta facendo benissimo ed è un giocatore importante. Il Manchester City secondo me deve avere un minimo di preoccupazione per come arriva l’Inter a questa finale di Champions League. Il Manchester City è una squadra fortissima, è favorito perché per adesso ha dimostrato di essere forse la più forte d’Europa, ma l’Inter ci arriva benissimo. Ha ritrovato Romelu Lukaku, Edin Dzeko è una certezza e chiunque dei due dovesse entrare darà tanto a questa squadra. L’Inter avrà due attaccanti che metteranno pressione ai due centrali. Se contro il Real Madrid il Manchester City aveva Kyle Walker per marcare Vinícius, contro l’Inter si parla di due attaccanti contro due centrali. Sono due ottimi difensori, ma anche gli attaccanti nerazzurri non scherzano».