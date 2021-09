Barzagli: «Inzaghi dà cose diverse da Conte. L’Inter mi dà un’impressione»

Barzagli mette a confronto l’Inter di Inzaghi con quella di Conte. L’ex difensore, nel post partita di Udinese-Napoli su DAZN, vede una crescita nel ciclo nerazzurro dopo aver vinto il campionato.

RINNOVATI MA VINCENTI – Andrea Barzagli trova delle novità interessanti nei campioni in carica: «Simone Inzaghi secondo me ha dato qualcosina di diverso da Antonio Conte. Hanno una rosa secondo me un pelo più ampia e soprattutto hanno vinto l’anno scorso e li vedo che si sentono forti. Almeno questa è l’impressione che mi hanno dato da inizio campionato. Il cambio in panchina? Sta molto all’intelligenza dell’allenatore. Inzaghi secondo me sta facendo bene, c’è da dire che quello che ha creato Conte è stato straordinario. Lì c’è proprio la base, poi se tu gli dai qualcosina in più e della libertà cambi anche l’interpretazione. L’Inter ha fatto vedere anche col Real Madrid che meritava di più. Sarà una bella partita Fiorentina-Inter: Vincenzo Italiano la giocherà a viso aperto».