Barzagli: «Inter, vittoria pesante e spinta per la Champions League!»

Dalla vittoria in campionato contro la Lazio al doppio confronto di Champions League contro il Milan. Il pensiero di Barzagli su Dazn.

GRANDE RIPRESA – Andrea Barzagli dice la sua sullo stato di forma dell’Inter in campionato, con un occhio alle prossime sfida di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore intervenuto nello studio di Dazn: «L’Inter oggi ha fatto davvero una vittoria pesante. Era partita come in una delle sue ultime gare, ma impatto ottimo anche di Robin Gosens. Il primo gol viene proprio da un suo recupero, il secondo lo segna lui. L’Inter ha risposto in maniera forte perché dopo la Champions League ha fatto tre vittorie tutte e tre pesanti. Questo gli darà grande spinta. Per adesso l’Inter si è ripresa alla grande. Come le milanesi imposteranno l’euro-derby? È nelle caratteristiche dell’Inter provare a dominare il gioco però non credo che il Milan concederà il campo. L’altro punto interrogativo è chi marcherà Rafael Leao che è stato determinante contro il Napoli. Secondo me gli episodi faranno la differenza».