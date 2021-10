Barzagli: «Inter, troppi gol subiti! Valori altissimi, il riscatto con la Juventus»

Per Barzagli Inter-Juventus di domenica sera dovrà essere un momento di riscatto, dopo la sconfitta contro la Lazio seguita dalla vittoria sullo Sheriff. L’ex difensore ne ha parlato a DAZN.

LA PARTITISSIMA – Così Andrea Barzagli su Inter-Juventus: «Intanto proprio per il valore classico della partita credo che sia determinante. Secondo me la Juventus, al di là di dover andare a vincere a Milano, l’importante è che non esca sconfitta. Comunque ha ripreso la solidità che mancava a inizio campionato, i giovani stanno iniziando a capire cosa vuol dire essere alla Juventus. L’Inter deve riscattare la sconfitta con la Lazio, sta concedendo qualcosa in più ma ha dei valori altissimi e dei giocatori fenomenali. Sarà una partita veramente di altissimo livello. Ci arriva meglio la Juventus, per le ultime prestazioni. L’Inter non vorrei che abbia accusato un pelo la partita di Champions League (contro lo Shakhtar Donetsk, ndr): ha fatto una vittoria contro il Sassuolo, con molte distrazioni ma vinta di qualità, e con la Lazio ha subito di nuovo tre gol. Sono tanti per una squadra che vuole vincere il campionato: è importante che l’Inter domenica faccia una partita importante. Sarà a San Siro, avrà il proprio pubblico e sarà una grande sfida, ma se vince la Juventus è il colpo del KO».