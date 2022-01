Barzagli: «Inter è la più forte d’Italia, l’Atalanta ha tenuto testa! Dybala…»

L’Inter sul campo dell’Atalanta interrompe la striscia di vittorie e non va oltre lo 0-0. Andrea Barzagli, ospite negli studi di Sunday Night Square su DAZN, commenta la partita tra i nerazzurri di Milano e i nerazzurri di Bergamo e dice la sua sul caso Dybala.

PORTIERI SUPER – L’Inter non passa sul campo dell’Atalanta conquistando un solo punto dopo una striscia di otto vittorie. Andrea Barzagli commenta quanto hanno fatto vedere le due squadre lombarde: «Sarebbe stato bello se fosse finita 2-2 invece sono stati bravi i portieri, alla fine ci sono state una/due occasioni clamorose. L’Atalanta ha tenuto testa alla squadra per me più forte d’Italia, ha avuto le sue occasioni e se l’è giocata. Marcelo Brozovic fa girare la squadra, la personalità non gli è mai mancata ma ora gioca con una certa sicurezza. Sa interpretare il calcio e va a prendersi tutti gli spazi possibili. Prende palloni davanti all’area anche rischiosi e riesce sempre a uscirne bene, anche per quello l’Inter in Supercoppa Italiana ha fatto una partita bellissima secondo me».

CASO – Barzagli, da ex juventino, dice la sua sul caso Paulo Dybala, accostato ultimamente all’Inter (QUI le parole di Giuseppe Marotta): «Dybala? Per me il discorso è ampio, un’idea me la sono fatta. La Juventus dovrà decidere se puntare su Dybala, che dovrebbe essere il futuro capitano, o se non puntarci. In questo momento è fatto di carne anche lui perché a volte a certe domande sarebbe meglio non rispondere, magari crei caos. La Juventus è a un bivio e dovrà decidere».