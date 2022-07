Barzagli: «Inter, mercato Juventus sposta più di Lukaku! Spero Dybala all’estero! Bremer…»

Barzagli spende parole positive per le operazioni condotte dalla Juventus finora, rapportandole al colpo Lukaku fatto dall’Inter. L’ex difensore bianconero, intervistato da Tuttosport, parla della lotta Scudetto in Serie A ma anche del futuro di Dybala e Bremer, obiettivi nerazzurri sul mercato. Di seguito un estratto dell’intervista di Barzagli oggi edicola

NUOVA LOTTA SCUDETTO – Il mercato fatto finora in Italia secondo Andrea Barzagli permette di modificare subito le gerarchie in vetta: «Spostano di più Paul Pogba e Angel Di Maria perché sono due. Romelu Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A, però i due acquisti della Juventus portano quella personalità e quella qualità che un po’ mancava. Pogba e Di Maria faranno ritornare grande la Juventus. Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Metto Juventus e Inter alla pari [per lo Scudetto, ndr], con alle spalle il Milan. E poi il Napoli». Questo il pensiero di Barzagli, intervistato dai colleghi Filippo Cornacchia e Fabio Riva per l’edizione di Tuttosport oggi in edicola.

ORMAI EX STELLE TORINESI – Barzagli parla anche di Gleison Bremer (vedi aggiornamento), accostato anche alla Juventus ma vicino all’Inter: «Bremer sarei curioso di vederlo: non metto in dubbio le sue qualità, che sono evidenti, però nel suo caso ci sarebbe da capire come reagirebbe al salto di qualità e al dover giocare ogni tre giorni per vincere, senza poter sbagliare nulla». Infine, a Barzagli viene chiesto se si aspettava Paulo Dybala (vedi editoriale) ancora svincolato: «No. E mi fa strano vedere Paulo senza squadra al 10 luglio. Strano è tutto il mercato, con giocatori importanti in scadenza e a spasso. Sono curioso di vedere dove potrà andare la Joya. A me piacerebbe vederlo all’estero, in un campionato con maggiori spazi per lui. Sarebbe anche una esperienza nuova. Ma Dybala è Dybala: lo vedrei bene ovunque».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia e Fabio Riva