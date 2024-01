Barzagli: «Inter-Juventus non solo per la classifica. Favoriti? No problema»

Barzagli è dell’idea che il ruolo di favorita per l’Inter non pesi nel duello con la Juventus, o quantomeno non abbia risvolti negativi. Le parole dell’ex difensore bianconero a DAZN.

UNA CONTRO L’ALTRA – Andrea Barzagli non vede lo scontro diretto Inter-Juventus del 4 febbraio come senza ritorno: «In termini di scudetto per me non deciderà. Ma se una delle due dovesse avere la meglio prepotentemente darebbe un gran colpo. Vale più di testa? Sì, perché per la classifica ci sono comunque tante partite da giocare. Firmare per il pareggio? No, non credo. La Juventus se dovesse pareggiare andrebbe benissimo, per l’impatto futuro del campionato. L’Inter assolutamente no. Dà quasi noia, non so se all’ambiente interista o al tifoso, questa cosa che sia quasi scontato che l’Inter debba vincere. Ma qual è il problema? Se sei favorita che problema c’è? Si gioca il campionato per vincerlo, poi è normale che – come ha detto anche Massimiliano Allegri – ci siano anche le altre squadre. Vincerà chi è più bravo, non deve aumentare la pressione se dicono che sei favorito».