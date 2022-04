Barzagli: «Inter ha ottenuto il massimo come la Juventus in alcune partite»

L’Inter ha vinto sul campo della Juventus seppur senza brillare. Barzagli a DAZN commenta quanto hanno fatto vedere le sue squadre all’Allianz Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA NATURA DEL CALCIO – L’Inter vince giocando una partita sporca sul campo della Juventus mentre quest’ultima, per la prima volta in stagione, propone un calcio offensivo. Andrea Barzagli spiega cosa è successo all’Allianz Stadium: «La Juventus ha fatto la gara che doveva fare, aggressiva per non far giocare i nerazzurri. Ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate. Nel secondo tempo è stata una partita fisica, molto meglio anche l’Inter. La Juventus ha spinto tanto ma non è riuscita a fare gol, sono tre punti pesanti per gli uomini di Simone Inzaghi. Per i bianconeri è una sconfitta dolorosa perché la prestazione c’è stata. L’Inter ha fatto benissimo per gran parte del campionato, ora un po’ meno ma ha ottenuto il massimo. La stessa cosa ha fatto la Juventus con tanti risultati dove magari non meritava: questo è il calcio».