Barzagli: «Inter, gestione forte e matura! Scudetto? Posso dire una cosa»

L’Inter supera brillantemente l’esame Roma a San Siro compiendo un altro passettino importante in ambito lotta scudetto, in attesa della risposta del Milan impegnato domani con la Lazio. Barzagli ai microfoni di DAZN evidenza l’atteggiamento maturo della squadra di Inzaghi

MATURITÀ – L’Inter supera l’ostacolo Roma e attende il Milan, impegnato domani all’Olimpico con la Lazio. Andrea Barzagli loda l’atteggiamento dei nerazzurri: «Secondo me era una partita complicata gestita veramente da squadra forte e matura. Ora si riportano davanti al Milan, mette pressione e vediamo, perché ancora mancano quattro partite. Diventa sempre più bello il campionato e l’Inter sempre più vicina. C’è questa positività che poi trasmetti al compagno, al pubblico, all’interno dello spogliatoio. L’Inter ha avuto un momento di flessione, ci sta e capita a tutti ma ora è ritornata solida. Non è stata una partita semplice per l’Inter però certi giocatori te la decidono così e vuol dire tanto. Ha ritrovato tutto quello che ci ha fatto vedere nella prima parte della stagione, ha aggredito le partite magari non dominandole ma facendo subito uno/due gol, quindi indirizzando la partita sul canale preferenziale. L’Inter ha ritrovato quello che aveva quando era prima in classifica, anche agevolmente».

CAMMINO – Barzagli prosegue parlando del cammino che attende le principali candidate scudetto: «Il cammino sulla carta è più difficile per il Milan però è un campionato che ha regalato tante sorprese ed è aperto. Possiamo dire che l’Inter è lanciatissima. Dumfries è sempre pericoloso dentro l’area, bravo di testa e oggi ha fatto un bellissimo gol anche di piede. È un giocatore fisico, ha messo le sue qualità a disposizione per fare tutta la fascia e crea anche occasioni importanti. Sono tutte lì, il Napoli perdendo con la Fiorentina non dico che è fuori ma è un po’ più difficile».