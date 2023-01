Barzagli: «Inter, ecco qual è stata la chiave! Skriniar? Fascino Psg conta»

L’Inter ha inflitto al Napoli la prima sconfitta stagionale vincendo a San Siro 1-0 grazie alla rete di Dzeko. Barzagli, opinionista per DAZN, individua la chiave tattica della partita e dice anche la sua sul rinnovo di Skriniar che appare sempre più complicato

CHIAVE TATTICA – L’Inter è riuscita a battere il Napoli capolista a San Siro riaprendo la corsa scudetto. Andrea Barzagli individua l’arma vincente della squadra di Simone Inzaghi: «La chiave sono stati i duelli individuali vinti dall’Inter, bravissimi in difesa e a fare una grande gara intorno a Lobotka. Poi c’è questo signor giocatore, vale a dire Dzeko, che anche con degli anni dietro diventa importante. La pressione il Napoli ce l’ha e ce l’avrà fino alla fine per quanto dimostrato finora, quindi ci deve convivere. Ci sta di perdere con l’Inter, che ha fatto una grande partita, diamo i giusti meriti. Ci sono ancora tante partite, ora devi giocare con un’altra pressione con le altre squadre che inseguono e non è facile. La parata di Onana? Non era semplice perché la palla è partita veloce e c’erano anche tanti giocatori davanti».

FASCINO – Barzagli dice la sua sulla situazione di Milan Skriniar: «Il rinnovo? Sono tante le squadre che possono darti qualcosa in più però anche il fascino di una squadra può contare. Dipende sempre chi c’è dietro le offerte. Se arriva il Psg, il fascino di poter giocare con Mbappé, Messi e Neymar devi anche metterlo sul piatto. Lui all’Inter sta bene, è il capitano ma purtroppo esiste il Dio danaro che è una tentazione forte».