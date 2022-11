Barzagli: «Derby d’Italia, si guarda ai numeri ma Inter perde e sta dietro!»

L’Inter ha perso contro la Juventus all’Allianz Stadium scivolando dietro i bianconeri in classifica. Barzagli esalta la vittoria della squadra di Allegri che ha messo in evidenza un DNA ritrovato. Un commento anche sul gol annullato a Danilo (vedi articolo). Le sue dichiarazioni a DAZN

MESSAGGIO FORTE – L’Inter perde contro la Juventus incassando la quinta sconfitta in tredici partite di campionato. Andrea Barzagli esalta la vittoria bianconera: «Messaggio forte della Juventus, intanto ha la miglior difesa, ha ritrovato compattezza. Fa la partita che piace ad Allegri e si è visto anche stasera. Una Juventus che si è riportata di nuovo davanti, certo il Napoli è molto lontano, penso che in questo periodo abbia guardato molto in casa propria per ritrovare quel DNA mancante. Il blocco dietro ha fatto un’ottima partita, il gol ha slanciato tutti perché sono stati molto compatti nel primo tempo visto che era una partita che temevano entrambe le squadre. Contava tanto ai punti, nel secondo tempo ha fatto gol la Juventus, l’Inter ha avuto fretta di recuperare e la Juventus ha iniziato a palleggiare facendo venire fuori le qualità dei calciatori».

NUMERI NON CONTANO – Barzagli mette da parte i numeri di Juventus-Inter: «I giovani di sono sacrificati tanto soffrendo anche un pelino la fisicità dell’Inter, sono partite importanti che questi ragazzi devono fare. Se vedi una partita del genere stiamo a parlare dei numeri, però l’Inter perde 2-0 e rimane dietro. Questa è una vittoria alla Allegri, una squadra che subisce, lotta e alla fine vince. Fallo di mano di Danilo causato dalla trattenuta di de Vrij? Non vedo possibilità di un rigore, qui è da valutare che anche annullare il gol è una roba strana».