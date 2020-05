Barzagli a sorpresa dice addio alla Juventus: motivazioni extra-calcistiche

Barzagli non è più un tesserato della Juventus. O quasi. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma la notizia legata al presente dell’ex difensore bianconero prende in contropiede di tutti. Ad anticiparlo è il quotidiano “La Stampa”

RITORNO A CASA – “Una notizia clamorosa e inattesa: Andrea Barzagli lascia la Juventus. Se anche il campionato dovesse riprendere, il campione del mondo non tornerà a Torino per portare a termine la collaborazione con Maurizio Sarri, del cui staff era entrato a far parte a settembre come allenatore dei difensori. […] È una decisione definitiva, comunicata correttamente, nei giorni scorsi, allo stesso tecnico e al presidente Andrea Agnelli. Nessun retroscena sospetto, tutto alla luce del sole: Barzagli aveva raggiunto la famiglia in Umbria durante il lockdown e, avvicinandosi il ritorno, si è reso conto di quanto gli pesasse la lontananza”.

