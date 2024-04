Barzaghi: «Zhang? Intenzione sempre stata una! Gli obiettivi»

Zhang è tornato a parlare in mattinata dell’Inter e dei piani per il futuro. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, ha commentato così le parole del patron nerazzurro

Queste le considerazioni di Barzaghi: «Zhang? L’intenzione era stata sempre tenere il controllo del club, anche con un nuovo fondo che abbiamo individuato possa essere Pimco. Questo permetterà di avere continuità e gestire il futuro con calma, allontanandosi dalla scadenza del 20 maggio. Oaktree avrebbe potuto diventare proprietaria dell’Inter che era un po’ una spada di damocle. Ancora nulla è concluso, ma essere vicini alla chiusura del discorso con Pimco darebbe continuità alla società. Quello che succederà dopo, dallo stadio ad altro poi permetteranno ad altri soggetti interessati di guardare all’Inter. Ma questo poi starà a Zhang che ha superato la scadenza temporale ed avrà più tempo per decidere con calma. La voglia è quella di mantenere il controllo del club, di continuare a lottare su tutti i fronti come sta facendo. Ha vinto sei titoli, il settimo è ad un passo. I conti li conosciamo, non sono felici e sorridenti ma con questa operazione Zhang, che ha migliorato il bilancio con la dirigenza, si prende tutto il tempo necessario per continuare»