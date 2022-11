Barzaghi: «Su Thuram tanta concorrenza, rinnovo Skriniar non preoccupa»

Marco Barzaghi tramite un video sul suo canale YouTube, ha parlato di Marcus Thuram e della possibilità che vada all’Inter già a gennaio. Il giornalista ha poi espresso un suo pensiero anche sulla situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar.

SITUAZIONE THURAM − Marco Barzaghi ha parlato del possibile acquisto di Marcus Thuram da parte dell’Inter: «Su Thuram la concorrenza è altissima e lo abbiamo detto sin da subito. Qualcuno dice addirittura che la sua richiesta sia di 10 milioni, anche se a me non è stata confermata questa cifra. Parliamo infatti di 5/6 milioni e penso che l’Inter anche con il decreto crescita ci possa benissimo arrivare. In più, potrebbe esserci un bonus alla firma che è stato concesso anche a Calhanoglu. Credo che sia un giocatore che deve essere preso a tutti i costi e che non bisogna farsi scappare un occasione del genere. Ovviamente sempre che lui accetti un trasferimento a gennaio».

RINNOVO SKRINIAR − Il giornalista ha poi espresso un suo parere sulla situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar: «Sul rinnovo di Skriniar non ho grosse preoccupazioni. Anche se i tempi si sono dilatati e lo slovacco si sta prendendo il suo tempo. Credo che questo possa essere un modo per far alzare all’Inter la sua offerta, avvicinandosi così ai 7 milioni con bonus e parti variabili che lui chiede. Però la trattativa si è dilatata. Comunque poco importa, adesso non si gioca. Penso che se entro Natale si riuscisse ad arrivare alla firma, sarebbe l’acquisto più importante di gennaio».

Fonte: canale YouTube di Marco Barzaghi.