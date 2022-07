Barzaghi: «Terapie Skriniar in attesa del PSG. Inter, dal 13 il vero ritiro!»

L’Inter attende di piazzare Skriniar per poi fiondarsi su Bremer. Intanto, lo slovacco è ad Appiano Gentile in attesa del rilancio del PSG. Tra due giorni, il ritiro nerazzurro avrà il gruppo completo

TRA CAMPO E MERCATO − In collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi di Sky Sport parla della situazione in casa nerazzurra: «Trattativa che procede Gleison Bremer-Inter, è in pole la squadra nerazzurra ma prima deve piazzare Milan Skriniar. C’è attesa di capire sviluppi. Ci si aspetta un contatto per chiudere col PSG. Nell’attesa, il ragazzo lavora ad Appiano Gentile per fare terapie, ricordiamo che è reduce da un infortunio. Una volta piazzato, ci si concentrerà su Bremer per andare a trattare con Urbano Cairo. Domani prima vera amichevole in Svizzera a Lugano. Dal 13 inizierà il ritiro vero e proprio con l’arrivo di tutti i nazionali».