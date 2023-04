Barzaghi: «Squalifica Lukaku da togliere! Da Torino elettroshock»

Barzaghi ha parlato della prossima imminente gara dell’Inter, ma soprattutto di Romelu Lukaku. Secondo il giornalista, il belga può ricaricarsi da Torino

ELETTROSHOCK − Le parole di Marco Barzaghi in collegamento su Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24: «L’Inter deve pensare solo alla Salernitana, lo ha chiarito Marotta. La priorità è la Champions League. In campionato è in caduta libera, non segna su azione dal 5 marzo, l’Inter deve assolutamente vincere a Salerno e non sarà facile. Giudice Sportivo? Se lo aspettavano, il regolamento non consente il ricorso. Ma se vuoi dare un messaggio forte contro il razzismo puoi andare anche oltre e correggere degli errori che sono stati fatti sul campo. Quindi togliere la squalifica a Lukaku. Da ufficio era da togliere, bisognava dare un segnale! Lukaku deve ritrovarsi in campionato, credo che tutto quello che sia successo possa diventare un elettroshock per ricominciare una nuova storia».