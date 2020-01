Barzaghi: “Spinazzola al Coni per l’idoneitÃ . I dettagli sullo scambio”

Barzaghi: “Spinazzola al Coni per l’idoneità. I dettagli sullo scambio”

Condividi questo articolo

Leonardo Spinazzola sta completando tutto l’iter di visite mediche che lo porteranno a diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

FIRMA IMMINENTE – Spinazzola ha svolto le visite mediche, a breve la firma: «Spinazzola ora è al Coni per le visite mediche per l’idoneità sportiva, poi nel pomeriggio potrà anche andare in sede a firmare il contratto. Abbiamo visto uno Spinazzola soridente e allegro che veste la terza maglia in pochi mesi, era passato dalla Juventus alla Roma e poi anche all’Inter. Viene qui per una sistemazione definitiva ed è un affare definitivo con un valore intorno ai 25 milioni».