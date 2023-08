Barzaghi: «Speranza Pavard a Cagliari. Darmian da domani o…»

L’Inter si sta preparando per la sfida di Cagliari, la seconda giornata di campionato. Matteo Barzaghi annuncia l’attesa ancora per Benjamin Pavard da Sky Sport.

ATTESA – Tanta attesa, Barzaghi lo spiega: «La speranza è che Pavard possa arrivare il prima possibile per allenarsi e prepararsi in vista delle partite. Acerbi e Darmian non si sono allenati in gruppo, ma Darmian ci potrebbe essere in Sardegna, c’è un problema al soleo e non si vorrebbe rischiare. Sarebbe importante avere Pavard subito. Non è atteso in giornata il francese, che neanche si è allenato col Bayern Monaco per la febbre. Sembra una giustificazione che solitamente si vede in queste situazioni, lui non vede l’ora di arrivare a Milano. Darmian verrà recuperato domani o dopodomani».