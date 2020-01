Barzaghi (Sky): “Sanchez primo arrivo a gennaio! Che voglia di Inter”

Matteo Barzaghi di “Sky Sport” ha parlato di Alexis Sanchez. Nel corso del suo intervento il giornalista al seguito dei nerazzurri di Conte ha sottolineato l’importanza del cileno per il tecnico

NUOVO ARRIVO – «In attesa di Vidal (QUI le ultime su di lui) con il nuovo anno Conte ritrova Alexis Sanchez. Il cileno è il primo vero acquisto visti i soli 129 minuti con la maglia nerazzurra. Un gol a Marassi contro la Sampdoria con il doppio giallo e una bella prestazione a Barcellona, poi l’infortunio in nazionale. Pochi minuti ma con voglia di spaccare il mondo. Il suo stop è stato un guaio per i nerazzurri con Conte costretto a tirare fuori dal cilindro Esposito e a far fare gli straordinari a Lautaro Martinez e Lukaku. Ora finalmente l’Inter ritrova un Sanchez in cerca di riscatto e che vuole riprendersi i nerazzurri». Queste le parole di Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”.