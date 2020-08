Barzaghi (Sky): “Lukaku leader, sprona i compagni. Havertz? L’Inter…”

Matteo Barzaghi, ospite su “Sky Sport”, fornisce gli ultimi aggiornamenti sull’Inter, che sarà impegnata lunedì nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il giornalista fornisce un retroscena su Kai Havertz

PATTO – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Inter e Conte hanno un patto di stabilità. C’è il grande obiettivo dell’Europa League da centrare. Sono tre partite eventualmente per raggiungere la finale. Lukaku? La sua voce in campo si sente parecchio, sprona i compagni. Lui rappresenta la mano di Conte in campo, i gol li faceva anche Icardi. Il belga da quel qualcosa in più in campo, trascina i compagni. Dopo il suo gol l’Inter, con il Getafe, i nerazzurri hanno avuto la partita in controllo. Havertz? L’Inter lo osservava due o tre anni fa. Ma era difficile da prendere, aveva costi enormi già allora».