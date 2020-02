Barzaghi (Sky): “Inter, quante rimonte! Eriksen un’utilitÃ . Handanovic…”

Barzaghi (Sky): “Inter, quante rimonte! Eriksen un’utilità. Handanovic…”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport spesso al seguito dell’Inter – ha analizzato il momento della squadra nerazzurra dopo la sconfitta contro la Lazio di ieri sera e del possibile rientro di Samir Handanovic.

TROPPE RIMONTE – Il problema principale dell’Inter di questa stagione, come dimostrato anche ieri sera all’Olimpico contro la Lazio, è aver subito troppe rimonte. Ad analizzare la situazione è stato anche Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” spesso al seguito della squadra nerazzurra: «La premessa è che parliamo di una squadra che è a tre punti dal primo posto e che ha perso solo due partite, contro Juventus e Lazio. Resta l’amarezza per il risultato di ieri e per non aver difeso il vantaggio. Manca la mentalità, bisogna avere personalità, esperienza e un pizzico di malizia. Nelle prossime partite Eriksen può essere una novità importante in questo senso, per riuscire a tenere di più il pallone e difendere le situazioni che la squadra riesce a ottenere nel primo tempo. Le rimonte subite sono moltissime, otto stagionali, tra cui quelle più clamorose quelle di Dortmund o quella del Franchi contro la Fiorentina con il pareggio di Vlahovic all’ultimo secondo».

RIENTRO – Pedina fondamentale per la squadra è il suo portiere titolare, Samir Handanovic, che dovrebbe rientrare a breve: «Handanovic sta continuando con il suo percorso per rientrare. Il piano è riaverlo domenica contro la Sampdoria, quindi salterà anche la sfida contro il Ludogorets. Poi bisognerà valutare le sue condizioni, ma siamo alle fasi finali dell’infortunio e l’Inter tra poco avrà non solo il suo capitano, ma anche il suo portiere titolare».