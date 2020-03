Barzaghi (Sky): “Inter, Conte e staff predisposti a ridursi ingaggi! Le ultime”

L’Inter e Conte sono disposti al taglio degli stipendi. Questa la notizia di pochi minuti fa (vedi articolo), che conferma anche il giornalista di “Sky” Matteo Barzaghi

CONFERMA – Di seguito quanto riferito da Matteo Barzaghi: «Secondo la notizia battuta dall’ANSA pochi minuti fa l’Inter, i giocatori, l’allenatore Antonio Conte e lo staff sono tutti disposti a ridursi gli ingaggi visto il momento critico e quello che stiamo passando tutti con il Coronavirus. Da quello che ci risulta, in questo momento c’è da segnalare la predisposizione dei calciatori e dell’allenatore ad andare incontro alle esigenze della società così come sta accadendo anche in altre squadre. Da questo punto di vista dobbiamo segnalare la predisposizione. Non è ancora il momento delle trattative o dei dialoghi serrati, questo avverrà nel momento opportuno quando ci saranno maggiori certezze relative alla ripresa oppure no di allenamenti e partite. Quando ci sarà modo di avere una chiarezza sullo scenario allora si entrerà nel dettaglio e gli scenari verranno definiti in maniera pratica e concreta».