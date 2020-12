Barzaghi (Sky): “Hakimi arma in piÃ¹ Inter. Contro le piccole…”

Barzaghi (Sky): “Hakimi arma in più Inter. Contro le piccole…”

Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport” al seguito dell’Inter, ha parlato di Achraf Hakimi sottolineando l’importanza dell’esterno nerazzurro per Antonio Conte e la sua squadra.



FATTORE – Queste le parole di Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”: «In questo periodo Hakimi è l’uomo in più dell’Inter. Sta facendo molto bene. Nelle utime parte a tratti è stato devastante con 4 gol e 4 assist. I nerazzurri l’anno scorso hanno avuto difficoltà a sbloccare le partite contro le squadre chiuse, quest’anno con lui hanno un’arma in più. Non ci sono più solo Lukaku e Lautaro. Nonostante le difficoltà iniziali il marocchini è sulla buona strada per diventrare uno dei giocatori piu importanti della rosa dell’Inter».