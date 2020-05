Barzaghi (Sky): “Conte vuole ripartire forte. Ausilio su Lautaro Martinez…”

Secondo le parole di Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Antonio Conte sta preparando al meglio i suoi giocatori per la ripresa del campionato (QUI il video dell’allenamento di oggi). Focus particolare su Lautaro Martinez.

VOGLIA DI RIPARTIRE – Proprio come se si stesse preparando l’inizio di un nuovo campionato, Antonio Conte è al lavoro per preparare fisicamente la squadra alla ripartenza. Uno dei vantaggi del lavoro del tecnico nerazzurro, come dimostrato a inizio stagione, è proprio la capacità di partire forte. Proprio di questo ha parlato Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, focalizzandosi anche su Lautaro Martinez e le parole di Ausilio su di lui (vedi articolo): «Conte sta svolgendo un grande lavoro come se si trattasse a tutti gli effetti di una preparazione pre-campionato perché ha in mente di partire forte, visto che oltre al recupero con la Sampdoria c’è anche l’Europa League da giocare. Lautaro Martinez deve rimanere concentrato sul presente perché i nerazzurri avranno bisogno di lui alla ripresa del campionato. Conte sta lavorando per far sì che alcuni giocatori con la testa al futuro, come lui, stiano ancorati al presente. Le parole di Ausilio su di lui hanno un doppio obiettivo: il primo è che il giocatore stia distaccato dai discorsi di mercato, il secondo è che il Barcellona capisca che l’Inter non è un supermercato».