Barzaghi (Sky): “Conte-Inter ora allineati. Il tecnico ha apprezzato…”

Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’incontro tenutosi oggi nella sede dell’Inter tra Conte e i dirigenti nerazzurri. All’ordine del giorno la strategia di mercato

SINERGIA – Queste le parole di Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”: «Conte allineato alla filosofia del club. I bilanci delle squadre di calcio risentiranno dell’emergenza Covid ed è per questo che l’Inter non può fare acquisti folli, ma mirati e cercherà di sfruttare le occasioni di mercato. I nerazzurri non avranno l’obbligo di vincere nella prossima stagione. Inoltre penso che Conte abbia apprezzato la trasparenza del club sui conti e le strategie».