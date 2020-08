Barzaghi (Sky): “Conte alza l’asticella senza obblighi. Mercato Inter…”

Condividi questo articolo

Conte Lukaku Napoli-Inter

Conte che rimane all’Inter è la grande notizia di giornata in casa nerazzurra (vedi articolo). Matteo Barzaghi, in collegamento per Sky Sport 24 da Somma Lombardo, ha parlato delle possibilità sul mercato e dell’esito del vertice andato in scena con i dirigenti questo pomeriggio.

IL RESOCONTO DELL’INCONTRO – Il vertice di Somma Lombardo si è concluso pochi minuti fa. L’esito ha portato alla conferma di Antonio Conte come allenatore dell’Inter. In collegamento fuori dalla villa dove si è decisa la continuità il giornalista Matteo Barzaghi commenta i retroscena: «Si è ragionato anche sul mercato. Non bisogna aspettarsi colpi da novanta milioni di euro ma investimenti mirati per rinforzare la squadra. C’è la consapevolezza di tutti quanti di voler alzare l’asticella ancora ulteriormente, ma non sarà motivo di dichiarazioni o espressioni l’obiettivo dichiarato di vincere lo scudetto. Conte proverà ad alzare l’asticella ma senza l’obbligo di vittoria. È importante sottolineare la grande condivisione che c’è stata in questa riunione, gli investimenti saranno oculati. Non ci saranno adesso, immediatamente, dei colpi mirabolanti, ma saranno fatti degli acquisti in base alle possibilità di tutti. In società sono tutti allineati sul progetto di crescita. La cosa principale però rimane che Conte resta l’allenatore dell’Inter».