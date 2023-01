Barzaghi: «Skriniar non come Icardi o Bremer! Lukaku? Gli serve il gol»

Barzaghi ha parlato della situazione Skriniar e dello stato d’animo dei tifosi dell’Inter. Poi qualche considerazione anche su Lukaku, questa sera titolare (vedi formazioni ufficiali).

RIMASTI MALE − Matteo Barzaghi spiega lo stato d’animo dei tifosi in merito all’affaire Skriniar: «La gente interista, sentendo i tifosi a San Siro ed Appiano Gentile, ci è rimasta male per il modo con cui si è svolta questa storia. Tutti sapevano che Skriniar sarebbe andato al PSG, lui stesso lo ha rivelato alla squadra la scorsa settimana. Erano però tutti affezionati a lui, si credeva potesse fare come un Icardi o un Bremer che rinnovarono prima di lasciare i propri club e farli monetizzare. Lukaku? Ha bisogno di ritrovare terribilmente il gol. Lui vuole rimanere a tutti i costi, saranno mesi fondamentali. Ma se non gioca diventa complicato». Le sue parole su Sky Sport l’Originale.