Barzaghi: «Da Calhanoglu serenità e sull’Inter ha fatto capire questo»

Barzaghi ha commentato così le parole di Hakan Calhanoglu ad Appiano Gentile. Il collega ha raccontato in questo modo il significato delle dichiarazioni del centrocampista turco dell’Inter.

PAROLE FONDAMENTALI – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha commentato le parole di Hakan Calhanoglu: «Ha voluto mandare un messaggio di serenità, distensivo anche verso Lautaro Martinez. Lui rientra oggi insieme a quei giocatori che avevano lasciato il Mondiale per Club per infortunio. Sono Calhanoglu, Zielinski, Bisseck, Pavard e anche Bonny. Parole necessarie e fondamentali per ripartire e ritrovare il feeling con tutti. Parole che fanno seguito a quelle del presidente Beppe Marotta. Ieri ci sono state le parole dell’agente di Calha ad una tv turca e adesso la cosa più importante, mancava, che sono le parole del diretto interessato. Lui intelligente a mandare un messaggio a Lautaro Martinez ma anche a tutti noi. Tutto a posto, parla di testa piena facendo capire di come l’Inter fosse arrivata con la riserva, sparata al termine della stagione scorsa. Quindi aspetta Lautaro per un abbraccio. Sabato 26 ritornerà tutto il gruppo, oggi vediamo i quattro che avevano lasciato per infortunio gli Stati Uniti e Bonny». Si chiude, dunque, la telenovela dell’estate nerazzurra.