Barzaghi: «Sanchez nervoso dopo Inter-Salernitana. Ragione a Inzaghi!»

Matteo Barzaghi dagli studi di Sky Sport ha rivelato un “retroscena” legato ad Alexis Sanchez, ieri in panchina per novanta minuti nel corso di Inter-Salernitana.

MOLTO NERVOSO – Barzaghi dagli studi dell’emittente televisivo parla del cileno e della vittoria di squadra maturata a San Siro: «Ieri ho visto un Alexis Sanchez andare via da San Siro molto nervoso. Lui si definisce un leone in gabbia quando non gioca e ieri non è neanche entrato e probabilmente questa cosa l’ha sofferta particolarmente. Dopo la vittoria di ieri la ragione è tutta di Simone Inzaghi, perché ha dato fiducia ai giocatori che hanno giocato sempre, anche a scapito di chi magari meritava una chance in più e non l’ha avuta, ma un risultato negativo avrebbe creato qualche malumore in più. L’abbraccio tra Lautaro Martinez e Simone Inzaghi la dice lunga sotto questo punto di vista».