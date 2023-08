Barzaghi: «Sanchez all’Inter, tre highlights e degli errori. Grande ego»

Oggi Sanchez svolgerà le visite mediche con l’Inter, tornando dopo un anno dalla risoluzione del contratto. Barzaghi dà un giudizio del triennio 2019-2022 del cileno, in collegamento con Sky Sport 24.

IL BIS IN ARRIVO – Alexis Sanchez forse già oggi sarà di nuovo un giocatore dell’Inter, dove ha giocato dal 2019 al 2022. Su questo periodo arriva un commento di Matteo Barzaghi: «Gli highlights direi che sono il gol in Supercoppa Italiana alla Juventus al 121’, il “Leone in gabbia” nelle interviste, “I campioni sono così” sempre nelle interviste. Grande entusiasmo, grande ego, capacità ipnotica con questo sguardo magnetico che possiede per conquistare tutti. Però anche qualche errore: penso all’espulsione di Liverpool, all’addio con buonuscita dell’Inter per liberarlo. Adesso torna a un anno di distanza. A livello economico non è il top, ma l’Inter doveva trovare un attaccante libero che fosse pronto da subito e che conoscesse il campionato italiano. Svincolato e disposto a firmare un anno di contratto: Sanchez si sposa perfettamente con queste caratteristiche. Rispetto a quando è andato via adesso Sanchez ha un ingaggio inferiore e accetta di partire indietro nelle gerarchie. La stella ora è Lautaro Martinez, Sanchez dovrà essere bravo a ritagliarsi minuti. In quelle partite dove conta l’esperienza Sanchez tornerà utile».