Barzaghi: «Sanchez impaziente di portare la sua energia all’Inter!»

Barzaghi ricorda il periodo all’Inter di Sanchez, ora vicino al ritorno in nerazzurro. Secondo il giornalista di Sky Sport 24 il cileno è entusiasta e consapevole di quello che troverà a Milano.

IL RITORNO – Matteo Barzaghi dipinge il quadro della situazione legata al ritorno all’Inter di Alexis Sanchez: «Era sempre difficile da frenare in campo e fuori. Uno dei pochi che viveva vicino ad Appiano Gentile, nella sua villa. In campo si trasformava e diventava una furia. Sanchez aveva il suo modo di effettuare le finte, 3-4 di fila. Si sentiva un campione e non faceva nulla per nasconderlo. Aveva grande energia ed entusiasmo e anche adesso è in queste condizioni. Non vede l’ora di entrare in campo, portare la sua energia e la sua voglia e lottare e vincere i trofei. Sanchez non andò via perché l’Inter non credeva in lui ma perché voleva essere più protagonista e non era possibile. Perché l’Inter aveva altri attaccanti principali rispetto a lui. Ora torna consapevole che la prima firma è Lautaro Martinez e che con lui ci sono anche Marko Arnautovic e Marcus Thuram e che se la giocherà con loro. Sanchez adesso riparte più indietro rispetto al passato, quando aveva più possibilità. Accetta anche dal punto di vista economico un passo indietro, che è normale anche vista l’età».