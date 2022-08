Barzaghi: «Saldo attivo Inter, distanza diminuita! Ora prossima cessione»

Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, nel corso di una diretta sul suo canale Twitch, ha parlato del saldo attivo sul mercato richiesto da Steven Zhang e della prossima cessione dopo Andrea Pinamonti e Cesare Casadei.

OBIETTIVO NON LONTANO – Il collega Marco Barzaghi parla del saldo attivo sul mercato richiesto dal presidente nerazzurro e di quella che potrebbe essere la prossima cessione in casa Inter: «Steven Zhang sembrerebbe essersi convinto a rinviare a giugno questo sacrificio che non è più così grosso (riferendosi al saldo attivo sul mercato, ndr), dato che siamo a 30. Se si vende anche Lucien Agoumé, e potrebbe esserci un’offerta molto interessante, ti avvicini ancora di più».