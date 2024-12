Barzaghi rivela: «Sull’Inter, ad Appiano Gentile si temeva una cosa!»

A parlare del momento molto positivo dell’Inter, Barzaghi. Il giornalista si esprime sull’andamento della squadra di Simone Inzaghi, ieri vittoriosa contro il Parma per 3-1.

CONDIZIONE RITROVATA – In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi commenta il momento dell’Inter, che dopo un inizio di annata un po’ altalenante, ha intrapreso un filotto super positivo: «Anche un discorso un po’ di condizione fisica, l’Inter ha avuto un estate un po’ travagliata. All’inizio non era tanto in condizione e anche ad Appiano Gentile temevo le prime partite, proprio perché arrivano scaglionati alcuni non erano in forma. Alcuni hanno faticato come Lautaro Martinez, che senza la nazionale per un po’ potrà ritrovare la miglior forma. Gli altri sono tornati alla grande, da Thuram a Mkhitaryan, ma anche Dimarco o Bastoni. A sinistra l’Inter produce tanto calcio, Thuram è a 11 gol stagionali, lo scorso anno ne fece 15, Dimarco ha sempre più continuità, diventa una fonte inesauribile di occasioni e gioco. I risultati sono positivi: dal Derby del 22 settembre ad oggi, si è ritrovata. Undici vittorie e due pareggi contro Juve e Napoli. Adesso arriva il Bayer Leverkusen, forse ultimo grande ostacolo perché poi arriveranno Sparta Praga e Monaco. La squadra sembra aver ritrovato condizione fisica e certezze».