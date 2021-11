Barzaghi: «Rimpianto Inter per tante occasioni sprecate. Un top e un flop»

L’Inter ha pareggiato per 1-1 il Derby di Milano con il Milan. Matteo Barzaghi, sotto la sede dell’Inter per Sky Sport, ha commentato la gara di San Siro. Due giocatori protagonisti in positivo e negativo

DAY AFTER − Barzaghi commenta la partita di San Siro: «Le prime quattro sono in corsa per il titolo e sono squadre con tutti allenatori passati dall’Inter. L’analisi del giorno dopo riparte dall’ottima prestazione dell’Inter, tutti sono convinti del rimpianto per le sei palle-gol clamorose. Ha pagato la stanchezza, bisogna inserirlo dalla trasferta in Champions League. C’è problema scontri diretti che l’Inter poteva vincere ma non ne ha vinto nemmeno uno. Tanti episodi strani ma anche negligenza, Hakan Calhanoglu due gol e tre assist per lui, grande personalità ieri. Negativa la prestazione di Lautaro Martinez a secco dal 2 ottobre, periodo in cui deve ritrovare vena realizzativa»