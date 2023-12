Barzaghi presenta: «Lazio-Inter? Doppio obiettivo per Inzaghi!»

Barzaghi ha parlato di Lazio-Inter, gara in programma domani sera. Per Simone Inzaghi doppio importante obiettivo anche personale.

INTENZIONE CHIARA − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, in vista del match contro la Lazio: «Ipotesi mini-fuga, visto che l’Inter con una vittoria potrebbe andare a +4. Inter incerottata con de Vrij e Dumfries out e Pavard che rientra dopo un mese e mezzo. C’è la voglia di Inzaghi di rompere il tabu Olimpico con la Lazio, viste le due sconfitte per 3-1 negli ultimi due anni. In casa invece ha vinto nelle due stagioni 3-1 e 2-1».