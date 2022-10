Barzaghi: «Polemiche Lukaku? Oggi non si è allenato, è normale! Vi spiego»

Matteo Barzaghi spiega il motivo per cui Romelu Lukaku oggi si è allenato con il resto del gruppo a differenza di ieri, creando delle polemiche inutili. Ne ha parlato attraverso il canale YouTube del fratello, Marco Barzaghi.

POLEMICHE INUTILI – Barzaghi spiega il motivo del mancato allenamento oggi di Romelu Lukaku: «Se non va a Firenze, oggi giustamente non si mette a fare la tattica e la rifinitura, se rimane ad Appiano Gentile per lavorare sulla condizione. Questa notizia non meraviglia per niente, anche perché quello che deve fare adesso è lavorare sulla condizione. L’obiettivo del giocatore è quello di tornare per la sfida con il Viktoria Plzen, e se Simone Inzaghi lo riterrà pronto lo convocherà per quella partita. Si sta tenendo per il mondiale? Solo fake news! Non sono rispettose nei confronti del ragazzo che soffre nello stare fuori e considerando quanto sta spingendo per tornare».