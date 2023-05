Barzaghi: «Per il Manchester City ossessione, per l’Inter sogno»

Matteo Barzaghi aggiorna sul clima in casa Inter. Il giornalista di Sky Sport parla delle probabilità che i nerazzurri hanno contro il Manchester City.

OBBLIGO – Matteo Barzaghi scarica pressione dalle spalle dei nerazzurri: «L’Inter di Inzaghi nelle coppe è stata perfetta, dalla Coppa Italia alla Supercoppa Italiana e alla Champions League. Distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra per Mkhitaryan, che salterà quindi la Finale contro la Fiorentina. L’obiettivo è riaverlo per la Champions League contro il Manchester City. L’armeno è importante per il calcio di Inzaghi, è insostituibile nel 2023 per il tecnico. Con il Milan però è stata dimostrata l’abbondanza del reparto nerazzurro, fatta anche di Barella, Brozovic e Calhanoglu, Il trio garantisce prestazioni eccezionali. L’allenamento si farà nel pomeriggio, l’atmosfera è ottima ed è quella di una squadra che ha raggiunto una Finale. Adesso non c’è nulla da perdere, Guardiola è favorito con le sue medie gol. In 12 partite il Manchester City non ha mai perso in questa competizione, ha l’obbligo di vincere. L’Inter può giocare, per la squadra è un sogno non un’ossessione».