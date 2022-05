Barzaghi: «Pazza Inter. 6 maggio: fantasmi tornati. Coppa Italia, due cambi»

L’Inter ieri ha vinto in rimonta 4-2 contro l’Empoli e ora è a +1 sul Milan, in campo domani contro il Verona. I nerazzurri hanno ribaltato i toscani e Matteo Barzaghi, intervenuto a Sky Sport, ha la sua visione molto chiara.

PAZZA – L’Inter è Pazza, questo è appurato. Ieri ha visto il baratro, ha toccato il fondo con un dito e poi si è rialzata vincendo 4-2 in rimonta. Intervenuto a Sky Sport, ecco il pensiero di Matteo Barzaghi. «Sicuramente c’è la sensazione del pericolo scampato perché ieri era il 6 maggio ed è partita sotto di due gol con i fantasmi del passato che sono tornati. Sicuramente Pazza Inter. Il morale è ottimo, la squadra è in campo e sono arrivati anche tutti i dirigenti. L’Inter ha tre partite e due titoli da giocarsi. Se noi pensiamo all’ultimo mese e mezzo dell’Inter: quando era pronta per il primo posto è caduta, quando era spacciata si è ripresa. Quando ti aspetti che non ce la faccia, l’Inter trova le energie e si rialza. Adesso c’è da verificare se Bastoni riesce a recuperare. Per la Coppa Italia un cambio dovrebbe essere Bastoni al posto di Dimarco e Dzeko al posto di Correa. In estate nessuno pensava che l’Inter fosse la favorita per lo scudetto dopo le tante cessioni. Ma arrivare a questo punto con due obiettivi ancora da conquistare è sicuramente motivo di vanto, soprattutto per la società».