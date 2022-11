Barzaghi: «Panchina Inter vacilla? Nulla escluso. Prima del sorteggio….»

Barzaghi fa il punto della situazione in casa Inter a poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Bologna. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, commenta il clima nerazzurro dopo la sconfitta contro la Juventus e il sorteggio di Champions League.

IMPOSSIBILE FALLIRE – Marco Barzaghi commenta le sensazioni in casa Inter a poche ore dal fischio d’inizio della quattordicesima giornata di Serie A. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, dichiara: «La panchina di Simone Inzaghi vacilla? Non escludiamo mai nulla, anche perché non ho mai sentito Giuseppe Marotta così duro. Ha ricordato a tutti, non solo all’allenatore, come l’Inter non sia abituata a questi numeri, soprattutto negli scontri diretti. Incredibile come la stessa difesa che nelle scorse scorse stagioni era la migliore e che ha vinto lo scudetto con Antonio Conte, ora ha numeri imbarazzanti. È la peggiore in campionato, anche rispetto alle squadre neopromosse. Serve una scossa contro il Bologna, da non sottovalutare soprattutto dopo la sconfitta nell’ultimo recupero solo pochi mesi fa. Poi testa subito a domenica, nell’ennesimo scontro diretto. L’Inter non può assolutamente fallire perché altrimenti la situazione diventa ancora più problematica. Stasera a San Siro ci sarà il ritorno di Thiago Motta (vedi articolo). Il grande ex nerazzurro sicuramente riceverà tanti applausi».

I problemi dell’Inter in Serie A e i risvolti in Champions League

PRESUNZIONE – Barzaghi, poi, prova a analizzare i problemi di questa Inter. Così continua il giornalista: «L’assenza di Romelu Lukaku è molto importante perché quest’estate lui è stato la scelta. A Paulo Dybala è stato preferito l’attaccante belga per cercare di riprendere lo scudetto. Però non è mai stato a disposizione di Inzaghi, come anche Marcelo Brozovic (vedi articolo), costretto fuori per l’infortunio. Poi bisogna pensare che il miglior giocatore dell’anno scorso, Ivan Perisic, è andato via. Questo inizio di stagione è stato problematico perché c’è stata troppa presunzione, la stessa vista anche a Torino. Poi molto nervosismo per la pressione di dover vincere lo scudetto, dopo averlo visto sfumare lo scorso anno. A quest’Inter manca cattiveria e concretezza. Nel primo tempo dominato contro la Juventus ci sono state diverse occasioni che avrebbero potuto cambiare la storia della partita. Ottavi di UEFA Champions League? Stavolta non hanno rifatto il sorteggio, è già un buon punto di partenza. Non bisogna sottovalutare il Porto. Uno dei dirigenti mi aveva proprio detto che sperava di non capitare contro una delle due squadre portoghesi. Partendo da favorita l’Inter giocherebbe con meno pressione e rischierebbe un problema in più». Questo il pensiero di Barzaghi sull’avversaria che l’Inter sfiderà nella competizione europea il prossimo anno.