Barzaghi: «Palacios? Lavoro Inzaghi più semplice in un caso! Oaktree…»

Palacios si avvicina all’Inter. Il giovane difensore argentino è il prescelto di Oaktree nel ruolo di vice Bastoni. L’entourage del ventunenne si trova a Milano, segno che la trattativa è alle battute finali. Di seguito quanto detto da Matteo Barzaghi su Sky Sport

PEDINA – Tomas Palacios sarà a breve un nuovo calciatore dell‘Inter, come sottolinea Matteo Barzaghi: «Palacios, giovane 21enne argentino, è sul punto di passare all’Inter. Si sta trattando, ieri i dirigenti argentini sono arrivati a Milano e dunque questo vuol dire che la trattativa è nella sua face cruciale. Aspettiamo sviluppi ma sicuramente andrà a completare la rosa. Si è sempre parlato di questa esigenza dopo l’infortunio di Buchanan. Carlos Augusto rimane dunque l’alternativa a Dimarco e quindi rimane libera proprio la casella alle spalle di Bastoni. Lo stesso Bastoni ha parlato dell’utilità di avere un buon vice».

Palacios risponde alle esigenze presenti e future di Oaktree: ecco il pensiero della nuova proprietà dell’Inter

PREFERENZA – Palacios, sottolinea Barzaghi, rappresenta in tutto e per tutto il modus operandi di Oaktree: «L’Inter ha pensato di prendere un giovane promettente, che in futuro può avere un valore superiore rispetto a profili come Rodriguez o Hermoso. Certamente con profili già pronti il lavoro di Inzaghi sarebbe stato più semplice, ma Oaktree punta sul ringiovanimento e sugli asset futuri della rosa, quindi una possibilità come quella di Palacios è preferita. Per cui adesso attendiamo l’esito della trattativa».