Barzaghi: «Onana strano, ma funziona. Vi racconto cosa mi disse!»

Onana sta sicuramente brillando all’Inter. Suo il grande merito dell’approdo del club ai quarti di Champions League. Barzaghi sorpreso dalla sua personalità

STRANO MA FUNZIONA − In collegamento su Sky Sport 24, Matteo Barzaghi racconta il personaggio: «Onana? Tutto strano con lui, però funziona. Io prima della partita ho fatto una delle interviste più strane con lui. Mi disse “André paura non ha mai!”, dicendomi che San Siro era uno stadio più difficile nel clima del Do Dragao. Mi sorprese! Poi anche a Barcellona, mi ricordo che l’Inter prese gol, tutti pensavamo che il castello sarebbe caduto invece Onana prende la palla dalla porta e arriva quasi a centrocampo a spronare i compagni. Poi come perde il tempo lui in gara nessuno. Incredibile!».